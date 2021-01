Odkryto niezwykły gatunek - przypominał rekina

​Naukowcy odkryli nowy gatunek mozazaura, który miał zęby podobne do rekinów, a nie czegokolwiek z rodziny jaszczurek. Odkrycie to wzmacnia coś, co paleontolodzy podejrzewali od dawna - duże morskie życie rozkwitało, a nie upadało tuż przed uderzeniem asteroidy.

Zdjęcie Xenodens calminechari /materiały prasowe

Zespół naukowców z Uniwersytetu Bath pod kierownictwem dr Nicka Longricha pomógł opisać nowy gatunek mozazaura - Xenodens calminechari. Był on podobny wielkością do małego morświna, ale współistniał z wieloma znacznie większymi drapieżnikami.

- 66 milionów lat temu wybrzeża Afryki były najbardziej niebezpiecznymi morzami na świecie. Różnorodność drapieżników była niepodobna do niczego innego na tej planecie. Nowy gatunek mozazaura dodajemy do szybko powiększającej się listy kredowych gadów morskich - powiedział dr Longrich.



Naukowcy twierdzą, że Xenodens calminechari dosłownie wygryzł sobie własną niszę ekologiczną. Zęby zwierzęcia były ściśnięte i tworzyły coś na kształt piły. Nigdy nie widziano czegoś podobnego wśród oddychających powietrzem zwierząt.



Tak wykształcony pysk "implikuje nieznaną wcześniej strategię żywienia, prawdopodobnie polegającą na ruchu tnącym stosowanym do wycinania kawałków z dużej zdobyczy". Niektóre współczesne rekiny (np. koleń pospolity) używają podobnych zębów do połowu mniejszych ryb, przecinając je na pół. Zęby Xenodens calminechari prawdopodobnie były w stanie "przeciąć wszystko".



- Pracuję nad mozazaurami od ponad 20 lat i muszę przyznać, że spośród 10 znanych mi gatunków ten ma tak niezwykłe uzębienie, że na początku myślałam, że to chimera zrekonstruowana z różnych skamieniałości - powiedziała dr Nathalie Bardet z Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu.



To kolejne ważne odkrycie dotyczące mozazaurów w ciągu ostatnich miesięcy.