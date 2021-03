Odkryto największego święcącego ssaka świata

​Naukowcy odkryli trzy nowe gatunki bioluminescencyjnych rekinów. Opublikowane w czasopiśmie "Frontiers in Marine Science", trzy nowo zidentyfikowane gatunki obejmują liksę (Dalatias licha), latarnika czarnobrzuchego (Etmopterus lucifer) i latarnika południowego (Etmopterus granulosus). Wszystkie z wymienionych to gatunki rekinów, które wykazują zdolności bioluminescencji. Pochodzą one z Chatham Rise, u wybrzeży Nowej Zelandii.

Zdjęcie Nowo odkryta liksa (Dalatias licha) /materiały prasowe

Bioluminescencja nie jest rzadkością w świecie zwierząt, zwłaszcza w głębinach oceanu. Wszystko - od krewetek po meduzy i salpy - w oceanach może świecić, a zdolność do bioluminescencji wydaje się odgrywać większą rolę w ekosystemach głębinowych niż początkowo sądzono. Światło jest bardzo ważne dla tych zwierząt, które zamieszkują tzw. strefę mezopelagiczną, rozciągającą się od 200 metrów do 1000 metrów głębokości.

Osiągająca 1,8 m długości liksa (Dalatias licha) jest oficjalnie największym znanym nauce kręgowcem wykazującym zdolności bioluminescencyjne. Latarniki również wykazują zdolności bioluminescencyjne, ale w porównaniu do liksy, są to małe zwierzęta, mierzące zaledwie 47 i 60 cm.



Zdjęcie Wzory bioluminescencji liksy (Dalatias licha) / materiały prasowe

Nie jest jasne, dlaczego rekiny ewoluowały, by świecić w ten sposób, ale naukowcy przypuszczają, że może to służyć poprawie ich zdolności łowieckich. Luminescencja może okazać się korzystna w oświetlaniu mrocznych głębin i wykrywaniu zdobyczy, ale trzeba będzie przeprowadzić więcej badań, aby ustalić, czy któraś z tych teorii jest prawdziwa.



"Bioluminescencja była często postrzegana jako spektakularne, aczkolwiek nieczęste wydarzenie w oceanach, ale biorąc pod uwagę ogrom głębin morskich i występowanie świecących organizmów w tej strefie, jest coraz bardziej oczywiste, że wytwarzanie światła na głębokości musi odgrywać ważną rolę w kształtowaniu największego ekosystemu na naszej planecie" - napisali odkrywcy nowych gatunków.