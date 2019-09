Odkryto najstarszego przodka pająków i skorpionów

Naukowcy odkryli najstarszego przedstawiciela podtypu szczękoczułkowców, do których zalicza się m.in. skorpiony i pająki.

Zdjęcie Mollisonia plenovenatrix. Fot. Royal Ontario Museum /materiały prasowe

Mollisonia plenovenatrix jest najstarszym przedstawicielem podtypu szczękoczułkowców. Nowy gatunek został zidentyfikowany na podstawie skamieniałości pochodzących z łupków z Burgess w Górach Skalistych w Kanadzie. Obszar ten zawiera mnóstwo skamieniałości i jest znany z tkanek miękkich zachowanych w idealnym stanie.



Mollisonia plenovenatrix był niewielki - prawdopodobnie wielkości kciuka. Pomimo swoich rozmiarów budził przerażenie w świecie przyrody.

Miał duże oczy, długie odnóża i kilka par kończyn do wykrywania, chwytania i zjadania zdobyczy. Zwierzę miało także szczękoczułki.



Nowo odkryty gatunek żył w wozie, a długich odnóży używał do polowania w pobliżu dna morskiego. Miał aparat oddechowy podobny do skrzeli.



Zdjęcie Odkrycie ma koło 500 mln lat . Fot. Royal Ontario Museum / materiały prasowe

Podczas gdy niektóre badania sugerują, że szczękoczułkowce mogły żyć ponad 500 mln lat temu, wielu naukowców uważa, że powstały one w samym sercu eksplozji kambryjskiej.