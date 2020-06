Odkryto najstarsze znane pasożyty

​W Chinach odkryto najstarsze znane kopalne dowody pasożytnictwa. Tego typu niezwykła symbioza miała miejsce wkrótce po eksplozji kambryjskiej, ok. 154 mln lat temu.

Zdjęcie Tak mogły wyglądać pasożyty ramienionogów /materiały prasowe

Pasożytnictwo opisuje związek między gatunkami, w którym jeden organizm - pasożyt - czerpie składniki odżywcze od innego organizmu, zwanego żywicielem. Przykładów nie trzeba daleko szukać - tasiemce atakują ludzki układ pokarmowy i wysysają pokarm, uszkadzając nasze narządy.



Przykład pasożytnictwa odkryty przez zespół pracujący w Yunnan pojawił się między ramienionogiem, małym morskim bezkręgowcem z wyglądu podobnym do małży, a nieznanym organizmem o rurkowatym kształcie. Naukowcy zauważyli, że okazy kopalne kambodżańskiego ramienionoga Neobolus wulongqingensis były wypełnione małymi rurkami. Wszystkie były zlokalizowane blisko miejsca, w którym organizm zasysał pokarm.



Biorąc pod uwagę niewielki rozmiar rurek i ich specyficzną lokalizację, główny autor badania Zhifei Zhang doszedł do wniosku, że rurkowaty organizm to pasożyt.



Przykłady pasożytnictwa nie są łatwe do wykrycia w dowodach kopalnych, ponieważ wiele przykładów można potwierdzić tylko na podstawie obserwowalnych zachowań. Odkrycie przez Zhanga rurkowatych organizmów reprezentuje najstarszy znany dotychczas związek pasożyt-żywiciel zidentyfikowany w zapisie kopalnym.