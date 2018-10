Odkryto najstarszą mięsożerną rybę kostnoszkieletową

​Naukowcy odkryli szczątki ryby sprzed 150 mln lat, która siała spustoszenie w oceanach, gdy dinozaury chodziły po ziemi.

Zdjęcie Wizja artystyczna przedstawiająca nowo odkrytą, jeszcze nienazwaną rybę /materiały prasowe

Ryba ma ostre zęby jak pirania, idealne do zdzierania skóry ze swoich ofiar. Według uczonych, którzy opisali to znalezisko w czasopiśmie "Current Biology", jest to najwcześniejszy przykład ryb jedzących mięso.

Co z rekinami? Istnieją one od ok. 450 lat, ale należą do gromady ryb chrzęstnoszkieletowych. Nowo odkryta ryba to przedstawiciel gromady kostnoszkieletowych, czyli takich ryb, które dysponują szkieletem kostnym. Odkryta ryba jest najstarszym przykładem mięsożernej ryby kostnoszkieletowej.



Naukowcy znaleźli także szczątki niektórych ofiar ryby. Skamieniałości odkryto w złożu wapiennym w kamieniołomie w południowych Niemczech, a skamieniałości innych ryb z tego samego miejsca nosiły ślady wyraźnego nagryzienia. Dokładnie w tym samym miejscu znaleziono słynną skamielinę Archeopteryksa, czyli zwierzęcia będącego stadium pośrednim pomiędzy dinozaurami a współczesnymi ptakami.



- Mamy inne ryby z tego samego miejsca, którym brakuje kawałków płetw. To zadziwiająca zbieżność z współczesnymi piraniami, które żywią się głównie nie mięsem pochodzącym z ciał ofiar, a z ich płetw. To pomysłowe ze strony ewolucji, bo płetwy odrastają, więc ich odgryzienie nie prowadzi do śmierci zwierzęcia - powiedział David Bellwood z Uniwersytetu Jamesa Cooka.



Podczas gdy ryby jurajskie były drapieżne jak współczesne piranie, jest jedna uderzająca różnica między nimi. Żyły w morzach, podczas gdy piranie spotykamy w rzekach i dorzeczach w Ameryce Południowej.