Odkryto najmniejszą znaną czaszkę diplodoka

Odkryto najmniejszą czaszkę należącą do diplodoka, która wiele mówi nam o tym, jak rosły te gigantyczne dinozaury.

Zdjęcie Czaszka dinozaura nazywanego Andrew /Fot. John P. Wilson /materiały prasowe

Międzynarodowy zespół paleontologów zbadał czaszkę znalezioną w Montanie w 2010 r. Uważa się, że należy ona do młodego diplodoka (nazwanego Andrew po filantropie Andrewie Carnegie), który żył na Ziemi ponad 150 mln lat temu podczas późnej jury.



Do tej pory znaleziono tylko osiem czaszek diplodoków. Wiele z nich pochodziło od dorosłych osobników, ale ta z 2010 r. ma tylko 24 cm długości. Odkrycie to wypełnia ważną lukę naszej wiedzy o tych majestatycznych dinozaurach, które mogły osiągać do 30 m długości.



Okazuje się, że pomimo ogromnych rozmiarów ciała, czaszki diplodoków były stosunkowo małe. Czaszka Z Montany jest jednak około 2 razy mniejsza od czaszek dorosłych osobników. Jedną kluczową różnicą między osobnikami była liczba zębów - dorosłe diplodoki miały przeważnie 10-11 zębów, podczas gdy osobnik z Montany 13. Zauważono także, że jego zęby - o kształcie łyżki - rozciągają się w wzdłuż szczęki, podczas gdy dorosłe dinozaury miały je głównie z przodu. Oznacza to, że dieta diplodoków zmieniała się wraz z wiekiem.



Część naukowców ma wątpliwości co do autentyczności czaszki. Jej status jako należącej do osobnika z rodziny diplodoków nie został potwierdzony.