Miliony lat temu, od oligocenu do plejstocenu, gigantyczne torbacze o dziwnych głowach przypominających tapiry, wędrowały po wschodniej Australii. Niektóre z tych zwierząt mogły ważyć nawet 1000 kg.

Zdjęcie Tak mógł wyglądać Palorchestes azeal /materiały prasowe

Mowa o torbaczach należących do rodzaju Palorchestes. Miały one dziwne ciała i odmienny styl życia w porównaniu do im współczesnych zwierząt.



Zespół naukowców z Uniwersytetu Monash pod kierownictwem Hazel Richards zbadał ponad 60 kopalnych okazów torbaczy należących do gatunku Palorchestes azeal, by ustalić, w jaki sposób ewoluowały ich kończyny. Odkryto, że z biegiem lat szpony zwierząt nie tylko się powiększyły, ale zmieniły także swój kształt.



W miarę ewolucji, ciała zwierząt nabrały masy mięśniowej, dzięki czemu stały się idealne do skrobania gałęzi i liści. Występowały u nich nieruchome stawy łokciowe ustawione pod kątem ok. 100o - nietypowo jak dla ssaków.



Jest to pierwszy formalny opis morfologii torbaczy z rodzaju Palorchestes. Skamieliny tych zwierząt są wyjątkowo rzadkie.



Naukowcy uważają, że większość australijskiej megafauny torbaczy wyginęła w późnym plejstocenie, najprawdopodobniej z powodu zmian klimatycznych i działalności człowieka.