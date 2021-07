Obecnie istnieje tylko garstka ssaków należących do tej samej rodziny co koń, m.in. konie, osły i zebry. Jednak miliony lat temu ssaki hipomorficzne były znacznie bardziej zróżnicowane niż w czasach współczesnych. Paleontolodzy odkryli teraz dwa nowe wymarłe ssaki pseudokońskie, które żyły około 37 mln lat temu.

Najnowsze badania opisują dwa nowe gatunki ssaków z rodziny Palaeotheriidae, wymarłej rodziny ssaków nieparzystokopytnych. Zwierzęta zamieszkiwały Europę i Azję w eocenie i oligocenie, między 55 a 28 mln lat temu. Żywiły się miękkimi liśćmi, korzonkami i owocami, a także pokarmem roślinnym znajdowanym w ściółce.

Nowe gatunki to Leptolophus cuestai i Leptolophus franzeni. Rodzinę Palaeotheriidae uznaje się za przodków współczesnych koni, choć zwierzęta te były niewielkich rozmiarów.



Nowo odkryte stworzenia były podobne do koni - miały stopy z trzema palcami, choć pod względem wielkości zbliżały się do teriera. Naukowcy zauważają, że dwa nowe gatunki nie tylko poszerzają zapisy kopalne i bioróżnorodność rodziny Palaeotheriidae, ale także wykazują cechy uzębienia nietypowe dla koniowatych z okresu eocenu.



Ich zęby trzonowe opisywane są jako obdarzone bardzo wysoką koroną i pokryte grubą warstwą cementu. Ten szczególny typ uzębienia występuje także u innych iberyjskich członków rodziny Palaeotheriidae i może świadczyć o różnicy w warunkach środowiskowych między obszarami iberyjskimi a środkowoeuropejskimi.

