Odkryto dwa nowe gatunki dinozaurów spokrewnionych z tyranozaurem

Trzydzieści lat temu pewien tajski pracownik muzeum odkrył tajemnicze skamieniałości podczas wykopalisk. Przekazał je Sirindhorn Museum, ale nie zostały one dokładnie przebadane. Teraz paleontolodzy szczegółowo zbadali kości, identyfikując tym samym dwa noweg gatunki dinozaurów. Oba należą do kuzynów tyranozaura.

Zdjęcie Adun Samathi podczas analiz kości /materiały prasowe

Około pięć lat temu, paleontolog Adun Samathi natknął się na skamielinę podczas prac nad doktoratem na Uniwersytecie w Bonn. Przywiózł odlewy kości do Niemiec i przeanalizował je wraz ze swoim przełożonym, profesorem Martine Sanderem. Uczeni zidentyfikowali zupełnie nowy gatunek megaraptora nazwany Phuwiangvenator yaemniyomi.



Megaraptory to rodzaj dinozaurów, które przemierzały Ziemię 86-93 mln lat temu, w późnej kredzie. Były to drapieżne dinozaury spokrewnione z tyranozaurami. Zwierzęta te były wyposażone w długie pazury i małe głowy. Nowo odkryty gatunek był prawdopodobnie dobrym sprinterem o 6-metrowym ciele.



Większość megaraptorów odkryto do tej pory w Ameryce Południowej i Australii, a nowe znalezisko wskazuje na rozprzestrzenianie się tej grupy dinozaurów po wszystkich kontynentach.

Zdjęcie Tyranozaur / 123RF/PICSEL

Oprócz megaraptora, Samathi zauważył inny nowy gatunek dinozaura. Nazwano go Vayuraptor nongbualamphuensis. Niewiele wiadomo o jego przodkach z powodu braku fizycznych dowodów. Prawdopodobnie był on spokrewniony zarówno z tyranozaurem, jak i Phuwiangvenator yaemniyomi. Wiemy, że był mniejszy, a jego ciało osiągało 4,5 m długości.