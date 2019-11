​Skamieniałe szczątki pterozaura podobnego do smoka, który przemierzał niebo ponad 130 mln lat temu, zostały przydzielone do nowo zidentyfikowanego rodzaju zwierząt nazwanych po rodzie Targaryenów z "Gry o tron".

Zdjęcie Smoki kiedyś istniały - to były pterozaury /materiały prasowe

Targaryendraco wiedenrothi jest jednym z najbardziej nienaruszonych szkieletów nowo odkrytych pterozaurów. Naukowcy namierzyli żebra, długie skrzydła i dolną szczękę z dwoma ostrymi, wystającymi zębami. Jego skamieniałe kości odkryto po raz pierwszy z kopalni boksytu w 1985 r. przez Kurta Wiedenrotha.



Szczątki pierwotnie przypisano do rodzaju Ornithocherius. Analiza filogenetyczna danych i porównania anatomiczne z innymi gatunkami wykazały, że sześć innych już znanych pterozaurów jest blisko spokrewnionych z rodzajem Targaryendraconia, która swoją nazwę zawdzięcza rodowi Targaryenów z "Gry o tron".



- Wszystkie te gatunki pochodzą z płytkich środowisk przybrzeżnych i prawdopodobnie żywiły się rybami. Smukłość szczęk jest ich wspólną cechą. To najsmuklejsza szczęka wśród znanych nam pterozaurów - powiedział Rodrigo Pegas, paleontolog z Universidade Federal of ABC w São Bernardo do Campo.



Zdjęcie Unikatowa szczęka należąca do gatunku Targaryendraco wiedenrothi / materiały prasowe

Nowo sklasyfikowany rodzaj Targaryendraconia jest w dużej mierze zdeterminowany przez wąską szczękę, która okazała się inna niż zaokrąglona szczęka Ornithocherius.



Ciekawe jest to, że znalezione skamieliny mają nienormalnie ciemny kolor, który może wynikać z minerałów znajdujących się w skałach pochodzących z czasów kredy. W kopalni Engelbostel w Hanowerze znajdują się iłowce i mułowce, które są częściowo wapienne i mogły przyczynić się do nadania skamieniałościom "smoczego" zabarwienia.