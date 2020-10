Nowy rekord świata - ptak pokonał dystans ponad 12 tys. km bez odpoczynku

​Ptaki wybierają ciepłe miejsca, do których migrują. Są w stanie zrobić wiele, by dotrzeć do celu. Pewien osobnik pokonał ponad 12 000 km z Alaski do Nowej Zelandii bez żadnej przerwy. To nowy rekord świata w najdłuższym nieprzerwanym locie ptaka.

Zdjęcie Szlamniki mogą pokonywać naprawdę ogromne odległości /123RF/PICSEL

Szlamnik zwyczajny (Limosa lapponica) to gatunek średniego ptaka wędrownego z rodziny bekasowatych. Zwierzęta te - w zależności od podgatunku - zamieszkują różne tereny Syberii, Laponii i Alaski, ale na zimę zawsze wybierają się do cieplejszych krajów - Afryki, Australii czy wspomnianej Nowej Zelandii.

Osobnik oznaczony jako 4BBRW wyruszył z południowo-zachodniej Alaski 16 września i wylądował w zatoce niedaleko Auckland w Nowej Zelandii 11 dni później. Dane satelitarne wskazują, że szlamnik przebył odległość 12 854 km, choć rzeczywista wartość jest prawdopodobnie bliższa 12 200 km po uwzględnieniu błędów. Tak czy inaczej, jest to rekordowy dystans pokonany przez ptaka bez międzylądowania.



Poprzednim rekordzistą był osobnik tego samego gatunku, który pokonał dystans 11 680 km przez Pacyfik. Przedstawiciele szlamników zwyczajnych często migrują na obszary oddalone o ponad 10 000 km. Wydaje się, że tegoroczny rekordzista był w stanie pokonać tak duży dystans dzięki silnym wiatrom.



- Lecą nad otwartym oceanem przez wiele dni, nad środkiem Pacyfiku nie ma żadnego lądu. Następnie docierają do Nowej Kaledonii i Papui-Nowej Gwinei, gdzie jest kilka wysp - powiedział dr Jesse Conklin z Global Flyway Network, organizacji zajmującej się badaniami migracji ptaków.



Zdolność odbywania szlamników tak długich podróży bez snu i jedzenia była przez wiele lat przedmiotem tajemnic. Naukowcy powoli odkrywają, w jaki sposób zwierzęta te osiągają swój cel.

Badania przeprowadzone w 2010 r. na Uniwersytecie w Lund w Szwecji wykazały, że szlamniki zużywają bardzo mało energii w porównaniu z innymi gatunkami ptaków - zaledwie 0,41 proc. swojej masy na godzinę. Mają także niemal idealny stosunek masy ciała do rozmiaru, dzięki czemu mogą pokonywać długie dystanse.