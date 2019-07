W wodach Zanzibaru pływa mała, kolorowa ryba nazwana na część fikcyjnego afrykańskiego kraju z "Czarnej Pantery" - Wakandy.

Zdjęcie Cirrhilabrus wakanda /materiały prasowe

Nowo odkryty gatunek Cirrhilabrus wakanda jest pokryty purpurowymi łuskami przypominającymi naukowcom kostiumy postaci z filmu Marvela.



- Kiedy myśleliśmy o skrytej i izolowanej naturze niezbadanych afrykańskich raf, wiedzieliśmy, że musimy nazwać nowy gatunek na cześć Wakandy - powiedział Yi-Kai Tea, ichtiolog z Uniwersytetu w Sydney.



Zespół naukowców odpowiedzialny za odkrycie wywodzi się z globalnej inicjatywy Hope for Reefs, której celem jest zbadanie i odtworzenie "lasów deszczowych mórz i oceanów", co jest kluczowym zadaniem w czasach, gdy wiele światowych raf cierpi z powodu kryzysu klimatycznego.



Cirrhilabrus wakanda żyje na głębokościach między 50 a 150 m. Ryba przez tak długi czas unikała wykrycia ponieważ na takie głębokości zazwyczaj nie schodzą nurkowie-amatorzy. Nurkowie Hope for Reefs mają jednak sprzęt i przeszkolenie pozwalające na schodzenia na większe głębokości.



Po złapaniu ryb, naukowcy przeanalizowali strukturę ich ciała i łuski pod mikroskopem i zdali sobie sprawę, że różnią się od innych gatunków z rodzaju Cirrhilabrus żyjących w zachodniej części Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku. Decyzja o nazwaniu nowego gatunku na część Wakandy była błyskawiczna.