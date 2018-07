​Nowy gatunek pancernego dinozaura z Utah

Naukowcy odkryli nieznany wcześniej gatunek pancernego dinozaura w południowym Utah. Jego cechy anatomiczne sugerują, jak się tam dostał.

Zdjęcie Odkryto nowy gatunek ankylozaura /materiały prasowe

Ankylozaur nazwany Akainacephalus johnson został znaleziony w Kaiparowits Formation w hrabstwie Kane przez uczonych z Uniwersytetu w Utah.

Ankylozaury to grupa czworonożnych dinozaurów roślinożernych, które mają zarówno opancerzoną skórę, jak i kościste pałki ogonowe. Ten konkretny dinozaur żył 76 mln lat temu w okresie późnej kredy. Mimo iż dinozaury wywodzą się z terenów współczesnej Azji, to ok. 77 mln lat temu przybyły do Ameryki Północnej.



Szczególnie interesujący jest fakt, że Akainacephalus johnson jest podobny do azjatyckich ankylozaurów obdarzonych znacznie większą liczbą kolców na czaszkach od gatunków występujących w Ameryce Północnej.



- Uzasadnioną hipotezą byłoby, że ankylozaury z Utah są spokrewnione z tymi, których szczątki znajdujemy w Azji - powiedział Randall Irmis, współautor badań.



Odkrycie to stanowi dowód na to, że ankylozaury z Azji krzyżowały się z tymi z Ameryki Północnej na moście lądowym, gdy poziom morza był niski. Był to lądowy most Beringa, który niegdyś łączył Azję z zachodnią Ameryką Północną.