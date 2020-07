Nowy gatunek gąbki wygląda jak E.T.

​Głębiny oceanów to naprawdę obcy świat, który jest gorzej poznany niż Wenus. Zamieszkują go gatunki organizmów wyglądające jak z innych planet. Szczególnie ciekawie prezentuje się jedna z gąbek szklanych, która wygląda jak E.T., bohater filmu z 1982 r.

Zdjęcie Advhena magnifica /materiały prasowe

Gatunek gąbki nazwany Advhena magnifica żyje w głębinach Oceanu Spokojnego. Po raz pierwszy znaleziono ją w 2016 r. podczas misji Okeanos Explorer w badaniach w pobliżu Rowu Mariańskiego. Gąbka wygląda znajomo - przypomina E.T. znanego z filmu z 1982 r.

Bezkręgowiec został opisany przez dr Cristiane Castello Branco z Instytutu Smithsoniana. Kluczem do podobieństwa gąbki do E.T. są dwa otwory, które wyglądają jak wielkie oczy. Niestety, szklane gąbki nie mają oczu, a ponadto brakuje im centralnego układu nerwowego. Zamiast tego są oskula, otwory wyrzutowe znajdujące się na górnym biegunie ciała gąbek - dzięki nim organizmy się poruszają.



Niestety, naukowcy niewiele wiedzą o miejscu Advhena magnifica w głębinowym ekosystemie. Gąbki, podobnie jak koralowce, stanowią siedliska dla innych gatunków. Poza Advhena magnifica przy okazji odkryto dwa inne gatunki: Euplectella sanctipauli i Bolosoma perezi.



Zdjęcie Advhena magnifica / materiały prasowe

Większość gąbek żyje na głębokości 450-900 m, ale Advhena magnifica została zebrana z 2028 m, a Euplectella sanctipauli z prawie dwa razy większej głębokości. Wszystkie organizmy to szklane gąbki, ponieważ ich szkielety są wykonane z krzemionki.



Naukowcy uważają, że nieznane nam gatunki gąbek mogą być źródłem nowych leków.