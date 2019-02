Nowy gatunek dinozaura z imponującym zestawem kolców

Naukowcy odkryli nowy gatunek dinozaura, który dysponował spektakularnym pióropuszem rogowym wykorzystywanym do celów obronnych.

Zdjęcie Bajadasaurus pronuspinax /materiały prasowe

Bajadasaurus pronuspinax to nowy gatunek należący do rodziny Dicraeosauridae, czworonożnych zauropodów roślinożernych, które były blisko spokrewnione z Diplodocidae, słynącymi ze swoich dużych rozmiarów, długich szyi i ogonów. Bajadazaury wędrowały po Ziemi 140 mln lat temu, na początku dolnej kredy, długo przed tym, gdy rządziły nią tyranozaury.



Tym, co czyni bajadazaura wyjątkowym są kolce na karku, które zdają się wyrastać w przeciwnym kierunku. Spośród pięciu znanych gatunków z rodziny Dicraeosauridae, Amargasaurus cazaui ma także kolce na szyi, ale znacznie mniejsze i skierowane do tyłu ciała - podobnie jak jeżozwierz. Bajadasaurus pronuspinax ma znacznie więcej kolców, a niektóre z nich osiągały nawet metr długości.



- Funkcjonalność długich kolców u rodziny Dicraeosauridae nadal budzi kontrowersje wśród paleontologów. Odkąd odkryliśmy bajadazaura, mamy nowe teorie na ten temat - powiedział Pablo Gallina, główny autor odkrycia z CONICET.



Kolce bajadazaurów były wykorzystywane głównie do obrony, ponieważ były zrobione z kości pokrytych keratyną, podobnie jak rogi nosorożców, które są znacznie twardsze i mniej podatne na pękanie przy uderzeniu niż kości.



- Wierzymy, że długie, spiczaste kolce na szyi i plecach bajadazaurów powinny służyć odstraszaniu potencjalnych drapieżników. Ale gdyby były tylko strukturami szkieletowymi lub pokryte skóra, mogły się łatwo łamać. To sugeruje, że kolce były chronione przez warstwę keratynową, podobnie jak to dzieje się w rogach wielu ssaków - dodał Gallina.



Bajadazaury były roślinożerne, więc większość dnia spędzały na pastwiskach z głową skierowaną ku ziemi. To również mogło mieć wpływ na kształt kolców. Niewykluczone także, że pełniły one funkcje regulacji ciepła i przy doborze płciowym.