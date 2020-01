Nowo odkryty pająk buduje niezwykle skomplikowane sieci

Nowo odkryty neonowo-zielony pająk wykorzystuje matematykę do budowy niezwykle precyzyjnych i spójnych sieci. Został nazwany na cześć słynnego matematyka, Cédrika Villaniego, znanego jako "Lady Gaga świata matematyki". Jest on wielkim fanem tych zwierząt.

Zdjęcie Araniella villanii /materiały prasowe

Pająk należy do rodziny krzyżakowatych (Araneidae), której członkowie mają tendencję do budowania skomplikowanych i spektakularnych sieci. Podlegają one prawu złotego podziału.

Złoty podział, zwany także boską proporcją, to podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej. Inaczej mówiąc - długość dłuższej części jest średnią geometryczną długości krótszej części i całego odcinka. Nie wiadomo jak pająk "wykorzystuje" tę wiedzę.



Z drugiej strony, krzyżak ogrodowy (Araneus diadematus) tworzy ok. 30 nici promieniowych, które wyglądają jak szprychy rozciągające się od środka sieci, które tworzą zadziwiająco stały kąt ok. 15 stopni. Naukowcy są przekonani, że nie jest to przypadkowe, a pająk dokładnie mierzy kąt za pomocą przednich odnóży.



Nowo odkryty pająk tworzy równie precyzyjne sieci. Gatunek został nazwany Araniella villanii po francuskim matematyku Cédriku Villanim, laureacie Medalu Fieldsa z 2010 r., przyznawanemu wybitnym matematykom poniżej 40. roku życia. Villani jest także wielkim fanem pająków. Zyskał rozpoznawalność również swoim stylem - codziennym zakładaniem trzyczęściowego garnituru z kamizelką, noszeniem fularu, trzymaniem w kieszeni dinozaura maskotki i broszką w kształcie pająka.

- Miłość Villaniego do pająków jest widoczna dzięki stałej obecności broszki z pająkiem na jego klapie. Chociaż nigdy nie wyjaśnił powodu, dla którego docenia pajęczaki, postanowiliśmy nawiązać między nimi kontakt w prawdziwym życiu i nazwać matematycznego pająka po matematyce pająka - powiedział Alirez Zamani z Uniwersytetu w Turku, odkrywca nowego gatunku.



Araniella villanii występuje w południowo-zachodnim Iranie, wschodnim Kazachstanie i północnych Indiach. Do tej pory gatunek ten był nieznany nauce.