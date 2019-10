Nowo odkryty gatunek nicienia ma trzy płcie

W kalifornijskim jeziorze Mono naukowcy odkryli nowy gatunek nicienia. Jest on niezwykły z kilku względów. Przede wszystkim, może znieść 500 razy wyższą dawkę arsenu od człowieka, a przy tym występuje w trzech różnych płciach.

Zdjęcie Auanema sp. - nowo odkryty gatunek nicienia /materiały prasowe

Naukowcy z Caltech odkryli w jeziorze Mono w Kalifornii aż osiem nowych gatunków nicieni. Jeden z nich, tymczasowo noszący nazwę Auanema sp., jest szczególnie ciekawy. Należy on do kategorii ekstremofilów, czyli organizmów występujących w niekorzystnych warunkach środowiskowych, takich, w których inne formy życia nie są w stanie przetrwać.



Jezioro Mono jest tak bardzo alkaliczne, że nie występują w nim żadne ryby. Jest natomiast sporo ekstremofilów, a osiem z nich odkryto niedawno. Jeden z nowo odkrytych nicieni - Auanema sp. - dobrze znosi dawki arsenu 500 razy wyższe od człowieka. Organizm ten także występuje w trzech różnych rodzajach płci: samca, samicy i hermafrodyty (obojnaka). Samce i samice muszą łączyć się w pary w celach reprodukcyjnych, ale już organizmy w formie obojnaczej mogą same wytwarzać potomstwo.



Dzięki występowaniu samców i samic, nicienie są w stanie utrzymać różnorodność genetyczną. Z kolei obecność form obojnaczych pozwala organizmom na kolonizowanie nowych terenów i przetrwanie w wyjątkowo niekorzystnych warunkach.



Ponieważ nicienie mają genetyczne predyspozycje do przetrwania w ekstremalnych warunkach, wielu naukowców przekonuje, że to właśnie te organizmy powinniśmy wysłać jako pierwsze na Marsa.



Woda w jeziorze Mono jest trzy razy bardziej słona niż oceaniczna i ma odczyn pH 10. W jeziorze poza nicieniami, występują jeszcze bakterie, algi, solowce i muchy.