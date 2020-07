Nowe gatunki much nazwane po bohaterach z komiksów

​Nowe gatunki bezlitosnych australijskich "much zabójców" nazwano od imion superbohaterów, m.in. Thora, Deadpoola.

Zdjęcie Nowy gatunek muchy nazwany na cześć Deadpoola /materiały prasowe

Naukowcy z australijskiej federalnej agencji naukowej CSIRO opisali pięć nieznanych wcześniej gatunków "zabójczych much" i nazwali je na cześć superbohaterów Marvela.



Wszystkie nowo odkryte muchy wyglądają niesamowicie, a nazwy nie zostały dobrane przypadkowo. Np. mucha z czerwono-czarnym wzorem na brzuchu została nazwana na cześć Deadpoola, którego maska jest praktycznie identyczna.



- Wybraliśmy nazwę Humorolethalis sergius. Brzmi jak zabójczy humor i wywodzi się z łacińskich słów humorosus, oznaczających mokry lub wilgotny, a lethalis oznaczający śmierć - powiedział entomolog Bryan Lessard z CSIRO.



Inne nowo opisane gatunki much to: