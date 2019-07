Rozgwiazdy z gatunku Mediaster aequalis znane są z żywej, czerwono-pomarańczowej barwy i idealnej pięcioramiennej symetrii. Ale jeden osobnik szybko zyskał sławę dzięki kształtowi kojarzącemu się z ludzkimi pośladkami.

Zdjęcie Rozgwiazdy mogą mieć różne kształty /123RF/PICSEL

Użytkownik Twittera @Babyshoujo niedawno sfotografował rozgwiazdę, gdy zwierzę przylgnęło do skały w Aquarium of the Pacific i umieścił opis wyraźnie kojarzący się z pośladkami. Zdjęcie szybko zyskało popularność, a kilka osób porównało je z jedną postacią z popularnej kreskówki "SpongeBob Kanciastoporty".



Eksperci szybko zauważyli, że omawiana część ciała tak naprawdę nie jest "pośladkami" rozgwiazdy. Organizmy te mają centralnie umieszczony odbyt, ale nie dysponują pośladkami o ludzkim kształcie. To, co widzimy na zdjęciu, to skurczone mięśnie ramion rozgwiazdy, które chwytają skałę.



Rozgwiazdy Mediaster aequalis występują w pobliżu linii odpływowych i na skalistym dnie morskim w wodach wschodniego Oceanu Spokojnego, a ich zasięg rozciąga się od północnej Kalifornii do Alaski. Rozgwiazdy nie są rybami, a szkarłupniami, do których należą także strzykwy i jeżowce.



