Niezwykle rzadkie raki niebieskie odkryte w Ohio

W Ohio odkryto nowy gatunek raka niebieskiego. To pierwszy taki skorupiak odkryty w tym regionie.

Zdjęcie Raki niebieskie były poszukiwane w Ohio od 1975 r. /materiały prasowe

Od dawna uważano, że rzeka Ohio będzie barierą dla raków niebieskich (Cambarus monongalensis), ale nie zniechęciło to naukowców z tego regionu do poszukiwania nowych okazów od 1975 r. Uważa się, że mała populacja znaleziona w hrabstwie Monroe przedostała się w ten rejon przed zlodowaceniem kontynentalnym i powstaniem rzeki Ohio ok. 2 mln lat temu.



Niezwykłe raki znaleziono w końcu 19 maja 2020 r. Grupa uczonych kierowana przez Laurę S. Hughes przez kilka lat poszukiwała nieuchwytnego gatunku.



"Gatunek kolorowych raków został właśnie odkryty we wschodnim Ohio. Naukowcy z Ohio zbierają raki we wschodnim Ohio, poszukując raków niebieskich od 1975 r. 19 maja wyprawa prowadzona przez Laurę S. Hughes znalazła niewielką populację gatunku w hrabstwie Monroe w stanie Ohio . To teraz najbardziej kolorowy rak w Ohio - i być może najrzadszy!" - czytamy we wpisie Ohio Division of Wildlife w poście na Facebooku.



Naukowcy twierdzą, że raki niebieskie ukrywały się w źródłach na zboczach wzgórz, co utrudniało ich znalezienie. Zespół będzie teraz pracował nad udokumentowaniem całkowitego zasięgu raków niebieskich i ustaleniem stanu ich ochrony w Ohio.