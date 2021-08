Niezwykłe odkrycie - czegoś takiego nauka jeszcze nie widziała

Datowanie radiowęglowe pokazuje, że lew Borys żył ponad 43 000 lata temu, a drugi - Sparta - ostatni raz chodził po planecie około 28 000 lat temu. Uważa się, że młodszy z dwóch lwów jest jednym z najlepiej zachowanych zwierząt z epoki lodowcowej, jakie kiedykolwiek udało się odnaleźć.

Oba lwy były młode i zmarły w ciągu kilku tygodni po urodzeniu. Mimo, że zostały znalezione w niewielkiej odległości od siebie, nie należały do tej samej rodziny. A już na pewno nie należały do tego samego pokolenia. Datowanie tych zwierząt wskazuje, że żyły w odstępie co najmniej 15 000 lat.



Biorąc pod uwagę stan młodych, badacze zasugerowali, że prawdopodobnie zginęły one w swoich norach, pod śniegiem lub ziemią. Możliwe jest również, że oba młode zginęły podczas lub tuż przed osunięciem się ziemi, po którym nastąpiło szybkie zamrożenie i długotrwała konserwacja w wiecznej zmarzlinie.



Zdjęcie Tak doskonale zachowanych zwierząt nauka jeszcze nie widziała / materiały prasowe

Ze względu na ekstremalną jakość zachowania młodych, badacze mogą zobaczyć kolor futra i szczegóły nigdy wcześniej nie widziane u tych zwierząt z tej epoki. Według streszczenia badań "ogólny ton koloru futra Sparty jest szarawy do jasnobrązowego, podczas gdy u Borysa futro jest ogólnie jaśniejsze, szarożółtawe."

Jedną z nowych danych, jakie przyniosły badania, jest to, że możliwe jest, iż "jasne ubarwienie przeważało z wiekiem u lwów jaskiniowych i było adaptacyjne dla północnych, pokrytych śniegiem krajobrazów".