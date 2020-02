Niezwykła żaba szklana dostrzeżona po raz pierwszy od 18 lat

W Boliwii natrafiono na gatunek maleńkiej żaby z przezroczystym brzuchem. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ostatni raz widziano ją 18 lat temu.

Zdjęcie Nymphargus bejaranoi /materiały prasowe

Zespół ekologów znalazł trzy boliwijskie żaby Nymphargus bejaranoi w Parku Narodowym Carrasco, na wschód od miasta Cochamabmba, na wschodnich zboczach Andów. Żaby nie są większe od winogrona, ważą 70-80 gramów, a ich ciała mają 19-24 mm długości.



Zwierzęta zostały znalezione podczas wyprawy w celu ratowania gadów i płazów zagrożonych rozwojem infrastruktury w Parku Narodowym Carrasco, w którym występuje 700 gatunków ptaków i 300 gatunków roślin, w tym 50 endemicznych gatunków storczyków. Niedawna budowa tamy hydroelektrycznej na tym obszarze mogła doprowadzić do ucieczki wielu gatunków zwierząt.



Żaby zostały przekazane ekspertom w Centrum Ochrony Płazów K'ayra w Cochamabmba. Najciekawsze jest to, że ten gatunek nie był obserwowany na wolności od 18 lat.



Nymphargus bejaranoi należy do rodziny żab szklenicowatych, zwanej także żabami szklanymi. Są znane z półprzezroczystej skóry, głównie na brzuchu. Dzięki temu często można zobaczyć narządy wewnętrzne zwierzęcia. Naukowcy nie wiedzą, dlaczego żaby te ewoluowały w ten sposób, by wykształcić półprzezroczystą skórę na brzuchu.



Większość gatunków żab szklanych występuje w Ameryce Środkowej, szczególnie w Kostaryce i Panamie, chociaż wielu można znaleźć także w Ameryce Południowej - w krajach takich jak Wenezuela, Kolumbia, Ekwador, Peru i Boliwia.