Nietoperze wykorzystują geny wirusa Ebola do własnych celów

Gen, który pomaga wirusowi Ebola rozprzestrzeniać się w organizmie człowieka ma swój odpowiednik w genomie nietoperzy na całym świecie. Uważa się, że nietoperze używają go do regulowania swojego układu odpornościowego, być może w celu zapobiegania nadmiernej reakcji na łagodne infekcje.

Zdjęcie Nietoperze wykorzystują wirusowe geny /123RF/PICSEL

Nietoperze potrzebują wyrafinowanego układu odpornościowego, aby poradzić sobie z wysokim metabolizmem i możliwością infekcji. Niektóre zwierzęta zareagowały przekształcając potencjalnie śmiertelnego wroga w przyjaciela, włączając wirusowe białko do jednego z mechanizmów obronnych.



- Uważamy, że wirus Ebola jest śmiertelnym wrogiem, ale w przeszłości przekazywał on jeden z genów na korzyść nietoperzy Myotis - powiedział Christopher Basler.



Odkryto, że zwierzęta, rośliny, a nawet grzyby mają wbudowane we własne genomy geny z RNA wirusów. Struktury takie są wykorzystywane nieretrowirusową zintegrowaną sekwencją wirusowego RNA (NIRV). Zidentyfikowano je w wielu rodzajach organizmów żywych.



- NIRV służą jako dowody na interakcji wirusów z gospodarzem, umożliwiając badanie skali czasowej i ewolucji interakcji wirus-gospodarz. Ale stosunkowo niewiele wiadomo na temat biologicznego znaczenia tych elementów - powiedziała dr Megan Edwards.



Znane jako wirusowe białka 35 (VP35), te NIRV nie są ograniczone tylko do nietoperzy rodzaju Myotis (nocków). Ma je znacznie więcej gatunków zwierząt, ale u nietoperzy wykazują silne podobieństwo do białka Eboli.



Wcześniejsze badania wykazały, że wirusy Ebola i Marburg używają genu VP35, aby powstrzymać układy immunologiczne ludzi i zwierząt przed ich zwalczaniem. Wersje wirusa Ebola pozbawionego VP35 są nieszkodliwe.



Naukowcy uważają, że VP35 są w genomie nietoperzy od 18 mln lat.