​Niesporczaki przeżyją wystrzelenie z pistoletu

Naukowcy z Uniwersytetu w Kent odkryli, że niesporczaki są w stanie przetrwać uderzenia z prędkością do 825 m/s.

Potrafią przetrwać 100 lat bez wody. Nie groźna im nawet przestrzeni kosmiczna

Niesporczaki to maleńkie ośmionogie organizmy, mające ok. 0,1 centymetra długości, które potocznie nazywa się też "niedźwiedziami wodnymi". O niesporczakach było głośno w ubiegłych latach ze względu na ich niezwykłą wytrzymałość. Były pierwszymi znanymi zwierzętami, które przetrwały w przestrzeni kosmicznej. Co więcej, są w stanie wytrzymać bez wody nawet przez 100 lat i przetrwać ekstremalne ciśnienie oraz temperatury, a także poziom promieniowania UV, który jest śmiertelny dla większości innych zwierząt.

Aby przetrwać niekorzystne warunki, te maleńkie stworzenia zwijają się w kulkę i wchodzą w stan podobny do snu - tzw. anabiozę. W pracy opublikowanej w czasopiśmie "Astrobiology", Alejandra Traspas i Mark Burchell opisują przeprowadzone eksperymenty, które polegały na wystrzeliwaniu z dużą prędkością pojemników zawierających niesporczaki w piaskowe cele.



Naukowcy w eksperymencie użyli 20 niesporczaków i zamrozili je, aby wywołać u nich stan anabiozy. Następnie umieścili je w grupach po dwa lub trzy w cienkich cylindrach wypełnionych wodą, które zostały umieszczone wewnątrz większego cylindra, który służył jako amunicja pistoletu gazowego.



Działo to umieszczano w komorze próżniowej, gdzie jego łuski wystrzeliwano w kierunku celu wykonanego z piasku. Strzały z pistoletu oddawano z różnymi prędkościami, aby sprawdzić, jaki wpływ każda z nich będzie miała na niesporczaka.



Naukowcy odkryli, że niesporczaki, które zostały wystrzelone z pistoletu z prędkością do 825 m/s, mogły być reanimowane po wyjęciu z cylindra. Te, które doświadczyły uderzeń z większą prędkością, zostały rozerwane na strzępy i nie przeżyły.



Naukowcy sugerują, że niesporczaki prawdopodobnie nie przeżyłyby zderzenia z planetą, gdyby podróżowały w przestrzeni kosmicznej na asteroidzie (jak niektórzy sugerują). Są jednak w stanie przetrwać naprawdę wiele i nie przestają nas zaskakiwać.