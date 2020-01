Niesporczaki nie przetrwają na Ziemi?

Niesporczaki to organizmy zdolne do wytrzymania w najbardziej ekstremalnych warunkach na Ziemi, a także poza nią. Nowe badania sugerują, że te mikroskopijne stworzenia mogą być podatne na długotrwałe zmiany klimatyczne na naszej planecie.

Niesporczaki wykazują niezwykłą tolerancję na ekstremalne warunki środowiskowe. Jako gatunek wodny, organizmy o długości milimetra muszą być otoczone warstwą wody, gdy są aktywne, odżywiają się lub rozmnażają. Ale gdy pojawią się niekorzystne warunki, niesporczaki mogą wejść w stan kryptobiozy, w którym to kurczą się, a ich ciała wysychają.



Kryptobioza pozwala niesporczakom przeżyć w środowisku, w którym brakuje tlenu lub występują wahania temperatur. Okazuje się jednak, że ekstremalnie wysokie temperatury panujące przez dłuższy czas mogą być piętą achillesową niesporczaków.



Spośród 1300 opisanych gatunków niesporczaków, niektóre mogą tolerować temperatury rzędu 150oC przez maksymalnie 30 minut. Ale wystawienie ich na działanie temperatury wyższej niż 80oC przez dłuższy czas, skutkuje wysoką śmiertelnością. Niemal wszystkie niesporczaki wystawione na ekspozycję temperatury wyższej od 103oC umierają.



- Z tego badania możemy wywnioskować, że aktywne niesporczaki są podatne na wysokie temperatury, choć wydaje się, że stworzenia te są w stanie zaaklimatyzować się do rosnących temperatur w naturalnym środowisku. Czas ekspozycji jest wyraźnym czynnikiem ograniczającym - długotrwała ekspozycja na wysokie temperatury jest problematyczna - powiedział Ricardo Neves, autor badania.



Być może wysokie temperatury destabilizują białka, które są niezbędne do przetrwania niesporczaków w stanie kryptobiozy. Genetyczne predyspozycje niesporczaków sprawiają, że są one praktycznie niezniszczalne w każdym wodnym środowisku na świecie, w tym na mroźnej Antarktydzie. Udowodniono, że mogą także przetrwać na Księżycu. Ale przed globalnym ociepleniem nie mogą uciec.