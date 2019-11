​Niektóre organizmy naprawdę mogą zaskoczyć swoim wyglądem. Ten wygląda jak gałka oczna, a tak naprawdę jest jednym z największych jednokomórkowców na świecie.

Zdjęcie Valonia ventricosa /123RF/PICSEL

W oceanach całego świata, ukryty gdzieś między koralowcami, żyje organizm niepodobny do żadnego innego. Przedstawiciele gatunku Valonia ventricosa mają postać sprężystych kul, a tak naprawdę są rodzajem glonów.

Niektóre osobniki mogą osiągać rozmiary zbliżone do piłki tenisowej, choć większość jest dużo mniejsza. Są rozmiarów łożysk kulkowych, piłek pingpongowych lub gałek ocznych.



W rzeczywistości każdego osobnika Valonia ventricosa buduje tylko jedna komórka. Zawiera ona jednak kilka domen cytoplazmatycznych - każda z własnym jądrem i chloroplastami. To oznacza, że jeżeli spróbujemy V. ventricosa spróbujemy przekroić (do czego nie zachęcamy), to nie wyleją się z niej organella komórkowe. Wręcz przeciwnie - organizm odbuduje się, bo do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje tylko jednego jądra komórkowego.



Ponieważ komórki Valonia ventricosa są tak duże, stanowią dobry organizm modelowy do badania transferu wody i cząstek rozpuszczalnych w wodzie przez błony biologiczne. Organizm został również zbadany pod kątem właściwości elektrycznych ze względu na niezwykle wysoki potencjał elektryczny w stosunku do otaczającej go wody morskiej.