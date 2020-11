Naukowcy odkryli pancerne mrówki

​Mrówki z gatunku Acromyrmex echinatior wytwarzają pancerz, którego nigdy wcześniej nie zaobserwowano w świecie owadów.

Zdjęcie Mrówki Acromyrmex echinatior /materiały prasowe

Mrówki to dobrze zorganizowane owady. Umieją budować skomplikowane gniazda, a także kraść, żerować i opiekować się innymi owadami. Kolonie mrówek należących do gatunku Acromyrmex echinatior mogą zawierać miliony owadów podzielonych na cztery kasty, obdarzone różnymi funkcjami. Okazuje się, że gatunek ten jest również w stanie wytworzyć biomineralny pancerz pokrywający ciało - to pierwszy znany przykład takiej adaptacji w świecie owadów.

Reklama

- Od wielu lat badamy te mrówki, skupiając się szczególnie na tym fascynującym związku, jaki mają z bakteriami produkującymi antybiotyki, które pomagają im radzić sobie z chorobami. Udało nam się zidentyfikować, co mrówki mogą produkować dla tych bakterii - biomineralne kryształy na powierzchni ciała owada - powiedziała Cameron Currie, mikrobiolog z Uniwersytetu Wisconsin-Madison, główna autorka badań.



Naukowcy wniknęli głęboko w warstwę mineralną, która pokrywa egzoszkielet mrówki, używając mikroskopii elektronowej, dyfrakcji wstecznej materii elektronowej i wielu innych technik. Odkryli, że powłoka składa się z cienkiej warstwy magnezowych kryształów kalcytu w kształcie rombów - każdy o wielkości około 3-5 mikrometrów.



Skorupiaki często wytwarzają biomineralne pancerze, ale obserwacja dokonana u Acromyrmex echinatior jest pierwszą taką obserwacją w świecie owadów.



Co daje pancerz wykształcany przez mrówki? Jest przydatny w walce, ale chroni również przed patogenami. Mrówki bez pancerza są bardziej narażone na zakażenie grzybem Metarhizium anisopliae.



Naukowcy nie wiedzą, jak doszło do wytworzenia biomineralnego pancerza u mrówek Acromyrmex echinatior, ale prawdopodobnie nie jest to jedyny gatunek taką zbroją obdarzony.