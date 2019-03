Największy tyranozaur znany nauce

Kanadyjscy paleontolodzy ujawnili szczegóły największego kiedykolwiek znalezionego tyranozaura. Ogromny dinozaur mierzył 13 m długości, co czyni je największym na świecie mięsożernym zwierzęciem znanym nauce.

Dinozaur Scotty został pierwotnie odkryty w 1991 r., ale ponieważ szczątki były uwięzione w twardym piaskowcu, na wydobycie trwały 10 lat. Teraz szkielet w końcu udało się złożyć, dzięki czemu możliwe było dokładne jego zbadanie.



Za życia Scotty ważył 8800 kg, co stanowi odpowiednik 1,5 słoni afrykańskich lub 22 fortepianów.



- Tyranozaury cechowała znaczna zmienność rozmiarów. Niektóre osobniki były lżejsze, a inne bardziej wytrzymałe. Scotty jest przykładem silnego dinozaura - powiedział Scott Persons z Uniwersytetu Alberta, główny autor badań.



Chociaż poprzednie szacunki wielkości spinozaura, innego rodzaju mięsożernych dinozaurów, sugerują, że był on większy od Scotty'ego, naukowcy krytykują techniki stosowane do określenia jego wielkości, zauważając, że "obecnie nie jest możliwe racjonalne oszacowanie masa Spinosaurus aegyptiacus". do tego czasu, Scotty pozostanie największym znanym nauce dinozaurem.



Szkielet Scotty'ego został odkryty w Frenchman Formation, niedaleko Eastend w Saskatchewan w Kanadzie. Tyranozaur ten wędrował po okolicy około 66 mln lat temu i jest największym dinozaurem odnalezionym w Kanadzie. Naukowcy nie byli w stanie wywnioskować, czy Scotty był samcem czy samicą.



Szkielet Scotty'ego będzie można oglądać na wystawie w Royal Saskatchewan Museum od maja bieżącego roku.