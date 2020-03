Najstarsze zwierzę, które pozbyło się kończyn

​Odkryto najstarsze zwierzę, które utraciło swoje kończyny, bo ich nie potrzebowało do funkcjonowania.

Zdjęcie Tak mógł wyglądać Facivermis yunnanicus /materiały prasowe

Niezwykły organizm sprzed 518 mln jest najstarszym znanym zwierzęciem, które utraciło niepotrzebne części ciała. Tak, jak współczesne organizmy żyjące w jaskiniach mają mniejsze oczy, starożytny organizm rozwinął się, tracąc tylne kończyny.



- To najwcześniejszy przykład w kopalnym zapisie organizmu, który traci części ciała, których już nie potrzebuje - powiedział Richard Howard z Uniwersytetu w Exeter.



Facivermis yunnanicus był stworzeniem podobnym do współczesnych nicieni. Żył w okresie kambryjskim, kiedy pierwsze złożone zwierzęta ewoluowały w morzach. Miał kilka centymetrów długości i pięć par kolczastych kończyn w przedniej części ciała, a tylną część spuchniętą.



Wcześniej trudno było ustalić, jakim rodzajem zwierzęcia był Facivermis yunnanicus. Zespół Howarda przeanalizował okazy pochodzące z kolekcji skamielin znanej jako fauna i flora Chengjiang. Odkryto, że niektórym okazom towarzyszy tuba, którą Facivermis yunnanicus wytworzył, a następnie zamieszkiwał. Oznacza to, że był to rodzaj filtra wykorzystywany dzisiaj przez wiele wieloszczetów.



- Facivermis yunnanicus po prostu całkowicie utracił tylne kończyny, a zamiast tego zbudował rurkę do życia. Jest członkiem wyspecjalizowanej już grupy - powiedział Howard.



Analiza organizmu zmienia nasze poglądy na miejsce Facivermis yunnanicus w ewolucji zwierząt. Okazuje się, że najbardziej prymitywne z nich były tak naprawdę wieloszczetami. Niektóre utraciły kończyny, skoro ich nie potrzebowały, tak jak Facivermis yunnanicus. To "brakujące ogniwo", z którego wyodrębniły się dwie grupy kopalne.