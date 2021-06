​Najmniejszy komputer na świecie i muszla ślimaka

Naukowcy przymocowali najmniejszy na świecie komputer do muszli ślimaka Partula hyalina. Wszystko po to, by lepiej poznać ten konkretny gatunek mięczaka i zrozumieć jego miejsce w przyrodzie.

W latach 70. ubiegłego wieku na Wyspy Towarzystwa, archipelag wulkaniczny na Oceanie Spokojnym, wprowadzono nowy gatunek drapieżnego ślimaka, który unicestwił ponad 50 innych gatunków ślimaków drzewnych występujących na wyspach. Jednym z nielicznych ocalałych był gatunek Partula hyalina.

Dzięki współpracy uczonych z Uniwersytetu Michigan udało się stworzyć najmniejszy na świecie komputer i przymocować go do muszli mięczaka. Program ma na celu dowiedzieć się, dlaczego Partula hyalina może tolerować więcej światła słonecznego niż inne gatunki ślimaków.



David Blaauw powiedział, że zespół był w stanie uzyskać dane, do których inni nie mieli dostępu dzięki maleńkiemu systemowi komputerowemu przymocowanemu do muszli ślimaka.



Komputer nazywa się Michigan Micro Mote i został wynaleziony przez zespół Blaauwa w 2014 roku. Przymocowanie do muszli ślimaka jest pierwszym zastosowaniem malutkiego komputera w terenie.



Cindy Bick wyjaśniła, że komputery sensoryczne pomagają naukowcom zrozumieć, jak chronić endemiczne gatunki na wyspach. Według Bick, jeśli zespół może mapować i chronić te siedliska poprzez odpowiednie środki ochrony, może wymyślić sposoby zapewnienia przetrwania gatunków.



Ślimaki Partula hyalina są ważne dla kultury Polinezyjczyków ze względu na kolor muszli, który jest atrakcyjny do wykorzystania do produkcji biżuterii. Ślimaki drzewne są również krytyczne dla ekosystemu leśnego na wyspie.