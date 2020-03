Nadchodzi kolejne blaknięcie Wielkiej Rafy Koralowej

Wielka Rafa Koralowa wkrótce przeżyje trzecie poważne wydarzenie blaknięcia w ciągu ostatnich pięciu lat.

Zdjęcie Wielka Rafa Koralowa znowu zacznie blaknąć /123RF/PICSEL

Zdrowe rafy koralowe są wypełnione symbiotycznymi glonami, które dbają o zdrowie koralowców. Kiedy pojawia się blaknięcie, koralowce usuwają te korzystne glony, przez co rafa traci kolor. Proces blaknięcia koralowców jest wywoływany przez ekstremalne upały i zakwaszenie oceanów, które wiążą się ze zmianami klimatycznymi.



W ostatnich latach Wielka Rafa Koralowa doświadczyła kilku zdarzeń blaknięcia, przy czym najdłuższe odnotowano w 2016 r. Wkrótce dojdzie do kolejnego. Zjawisko to może stanowić zagrożenie dla stabilności największego na świecie systemu raf koralowych.



W styczniu tego roku, temperatury powierzchni mórz wzrosły o 1oC, a w połączeniu z prognozami na kolejne miesiące, wzrosną jeszcze bardziej. Ten skok sprawia, że Wielka Rafa Koralowa zostanie poddana stresowi. Szacuje się, że blaknięcie na poziomie 2 uderzy w całą Wielką Rafę Koralową.



Blaknięcie koralowców prawdopodobnie nie będzie tak dotkliwe, jak to obserwowane w latach 2016-17. Przewiduje się, że umrze wiele koralowców, choć długotrwałe skutki nie są jasne.



Podobnie jak lasy tropikalne Amazonii, Wielka Rafa Koralowa pełni ważną funkcję środowiskową jako pochłaniacz węgla. Jeżeli wzrost temperatur oceanów odbije się na żywotności koralowców, możemy utracić część niezwykle istotnych organizmów pomagających walczyć z dwutlenkiem węgla.