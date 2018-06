Na plaży znaleziono dziesiątki martwych rekinów

W pobliżu laguny Ke'ehi w Honolulu znaleziono ciała dziesiątek młodych rekinów młotów. Co zabiło te zwierzęta?

Dokładna liczba rekinów jest nieznana, aczkolwiek specjaliści szacują liczbę martwych zwierząt na 50-100. Naukowcy uważają, że mimo iż laguna jest miejscem narodzin rekinów młotów, nie mają one naturalnego wroga, więc takie masowe wymieranie jest niepokojące.



Najbardziej prawdopodobne jest, że młode rekiny padły ofiarą rybaka, który złowił je w sieć, ale zamiast zwrócić do wody, porzucił na lądzie i opuścił "miejsce zbrodni". Unieruchomione zwierzęta prawdopodobnie udusiły się w kilka minut, gdyż muszą pozostawać w ciągłym ruchu.



Rekin młot, czyli głowomłot pospolity (Sphyrna zygaena) to niesamowity gatunek ryby morskiej, który ma charakterystyczny kształt pyska przypominający młot - spłaszczony i poprzecznie rozciągnięty, bez wcięcia na środku przedniej krawędzi. Charakterystyczna budowa głowy sprawia, że pole widzenia rekina obejmuje pełne 360o - to prawdopodobnie zdolność wykształcona w odpowiedzi na miejsce rekina w łańcuchu pokarmowym.



Rekiny młoty wykorzystują lagunę Ke'ehi w miesiącach letnich jako miejsce do porodu młodych. Zwierzęta te są wymieniane jako zagrożone wyginięciem, co sprawia, że ostatni incydent jest szczególnie bolesny.

