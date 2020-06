Czaszka i szkielet znalezione w górach Flindersa w Australii należały do stworzenia związanego z wombatami i koalami, ale na tyle odmiennego, że otrzymało ono własną rodzinę taksonomiczną.

Zdjęcie Tak mogła wyglądać Mukupirna /materiały prasowe

Jedynymi żywymi przedstawicielami podrzędu Vombatiformes są koale i trzy gatunki wombatów. Okazuje się jednak, że podrząd Vombatiformes był kiedyś znacznie liczniejszy i bardziej różnorodny, a jego członkowie różnili się od żyjących dzisiaj zwierząt. Największym przedstawicielem rodziny wombatowatych był Diprotodon, czyli największy torbacz w historii Ziemi - o wielkości współczesnego nosorożca białego.



Do tej grupy należy dodać Mukupirnę o wadze 143-171 kg. Znaleziono tylko jeden potwierdzony okaz sprzed 25 mln lat, ale zawiera on kompletny szkielet.



Mukupirna wyglądała jak wombat, ale była wielkości niedźwiedzia. Odnóża zwierzęcia nadawały się do kopania, choć nie były tak sprawne jak odnóża współczesnych wombatów. Zwierzę prawdopodobnie żywiło się korzeniami i bulwami.



- Koale i wombaty są niesamowitymi zwierzętami, ale zwierzęta takie jak Mukupirna pokazują, że ich wymarli krewni byli jeszcze bardziej niezwykli, a wielu z nich było gigantami - powiedział dr Robin Beck z Uniwersytetu w Salford.