W ciągu ostatnich 250 lat wyginęło dwa razy więcej gatunków roślin niż płazów, ssaków i ptaków. Nie są to dla nas dobre wiadomości.

Zdjęcie Rośliny wymierają, a odpowiadają za to ludzie /123RF/PICSEL

Wnioski z pierwszego globalnego raportu na temat wymierania roślin opublikowanego w "Nature Ecology and Evolution" wskazują, że od połowy XVIII wieku wyginęło prawie 600 roślin. Jest to tempo, którego nigdy wcześniej nie widzieliśmy i oznacza około dwóch gatunków roślin każdego roku. Oczywiście, za taki stan rzeczy należy obwiniać zmiany klimatyczne powodowane przez człowieka.



- Rośliny stanowią podstawę i zapewniają kluczowe zasoby dla ekosystemów na całym świecie. Jednak znaczna część wysiłków zmierzających do oszacowania utraty różnorodności gatunkowej na całym świecie koncentruje się na ssakach czy ptakach. Zrozumienie, gdzie i jak giną gatunki roślin ma ogromne znaczenie nie tylko dla ekologów, ale także dla zwykłych ludzi - powiedział Rob Salguero-Gomez, ekolog, który nie był zaangażowany w badania.



W celu opracowania raportu, naukowcy przeanalizowali szczegółowe zapisy dotyczące ponad 1200 wymarłych gatunków. W latach 1753-2018 wymarło 571 gatunków roślin, a to cztery razy więcej niż poprzednie szacunki, które zakładały wyginięcie mniej niż 150 gatunków flory.



Naukowcy ostrzegają o niebezpiecznym wymieraniu gatunków. Szacuje się, że każdego dnia na planecie wymiera aż 135 gatunków roślin, zwierząt i owadów.