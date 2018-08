Lemury zagrożone wyginięciem

Na Ziemi jest 111 znanych nam gatunków i podgatunków lemurów. Obecnie aż 105 z nich jest zagrożonych wyginięciem.

Zdjęcie Światowa populacja lemurów ma się coraz gorzej /123RF/PICSEL

Naukowcy zwołani przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) stworzyli raport, z którego wynika, że wkrótce możemy doświadczyć masowego wymierania lemurów. Jeżeli nic się nie zmieni w tej kwestii, to lemury będą najbardziej zagrożonymi wyginięciem naczelnymi na Ziemi. Sugerowano to już w 2012 r., ale od tego czasu nic się nie zmieniło w kwestiach ochrony zwierząt.



Pomimo, że lemury stanowią bardzo różnorodną grupę, to zamieszkują tylko Madagaskar i Komory. Co ciekawe, naukowcy wciąż znajdują nowe gatunki lemurów - na początku roku na Madagaskarze zidentyfikowano karłowate lemury Grovesa.



Lemury są zagrożone z powodu nielegalnego wycinania drzew i wydobycia węgla drzewnego, które niszczą ich środowisko. Nie bez znaczenia jest także kłusownictwo - lokalne restauracje na Madagaskarze często oferują mięso z lemura, które ma swoją cenę.



Dla przykładu, liczebność lemurów katta na przełomie tysiącleci wynosiła ok. 750 000 osobników. Dzisiaj jest ich 37 750, co oznacza spadek liczebności o 95 proc. IUCN obawia się, że będzie jeszcze gorzej.



Co można zrobić? Oczywiście, wprowadzić odpowiednie programy mające na celu ochronę lemurów i innych naczelnych. Ale nic to nie da, póki nie zmieni się nasza mentalność dotycząca tych zwierząt.