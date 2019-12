Krokodyle mogą galopować

Krokodyle wyglądają na leniwe i powolne, ale w razie potrzeby potrafią błyskawicznie przyspieszyć. Najnowsze badania wskazują, że wiele gatunków jest w stanie skakać i galopować równie szybko jak pies lub koń!

Do odskoku dochodzi, gdy przednie kończyny zwierzęcia uderzają o ziemię w tym samym czasie, a tylne nogi odpychają ciało chwilę potem. Z kolei galop jest sekwencją czterech zdarzeń, podczas których przednie i tylne kończyny lądują na zmianę na ziemi.



Krokodyle australijskie (Crocodylus johnstoni) były do niedawna uważane za jedyny gatunek zdolny do odskoku i galopu. Naukowcy odkryli kolejne 5 gatunków zdolnych do osiągania dużych prędkości. To oznacza, że galopowanie jest znacznie powszechniejsze niż dotychczas myśleliśmy.



Naukowcy ustawili kamery wokół ogrodu zoologicznego na Florydzie i obserwowali sposób poruszania się 42 osobników należących do 15 gatunków krokodyli, aligatorów i kajmanów. Co ciekawe, aligatory i kajmany mogą galopować tylko na lądzie, ale krokodyle mogą robić to także w wodzie.



To pierwsze badanie, w którym potwierdzono, że krokodyl filipiński (Crocodylus mindorensis), krokodyl kubański (C. rhombifer), krokodyl amerykański (C. acutus), krokodyl karłowaty (Osteolaemus tetraspis) i krokodyl wąskopyski (Mecistops cataphractus) potrafią galopować. Sądząc po tym, jak powszechna wydaje się być ta umiejętność, może być więcej gatunków, które potrafią to samo. Istnieją niepotwierdzone doniesienia o galopie u gatunków takich jak krokodyl bagienny (C. palustris) i krokodyl nowogwinejski (C. novaeguineae).



Bez względu na ich wielkość, prawie każdy badany gatunek był w stanie osiągnąć prędkość prawie 18 km/h - czy to przez kłus, galop, czy odskok.



Uczeni uważają, że niezwykły asymetryczny chód krokodyli pochodzi od wspólnego przodka, który żył na lądzie i miał dłuższe nogi.