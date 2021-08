​Krokodyl, który zjadał dinozaury

Deinozuch (Deinosuchus), czyli "przerażający krokodyl", to gigantyczny wymarły krokodyl, największy drapieżnik w swoim półwodnym środowisku. Jego skamieniałości zostały po raz pierwszy znalezione w Stanach Zjednoczonych w latach 50. XIX wieku i były badane przez ponad sto lat, ale klasyfikacje gatunkowe w obrębie rodzaju od dawna są przedmiotem dyskusji.

Teraz naukowcy z Uniwersytetu Iowa zrewidowali istniejące dowody i przyjrzeli się nowo zebranym okazom. Wyniki badań sugerują, że w zapisie kopalnym można wyróżnić trzy odrębne gatunki Deinozucha - D.riograndensis, D.hatcheri i D.schwimmeri.



- Deinozuch był gigantem, który musiał terroryzować dinozaury, które przychodziły do wodopoju. Do tej pory, szkielet kompletnego zwierzęcia był nieznany. Nowe okazy ujawniły dziwacznego, potwornego drapieżnika o zębach wielkości bananów - powiedział Adam Cossette, paleontolog z Instytutu Technologicznego w Nowym Jorku.



Podczas gdy najstarszy znany okaz Deinozucha ma około 82 mln lat, badacze twierdzą, że prawdopodobna jest wspólna populacja przodków dla wszystkich gatunków, która istniałaby w Ameryce Północnej, zanim rosnące morza doprowadziły do przecięcia zachodniego Morza Wewnętrznego na pół kontynentu. Kiedy to się stało, różne środowiska doprowadziły do adaptacji ewolucyjnej, kształtując inną morfologię i rozmiary ciała.



- To było dziwne zwierzę. To pokazuje, że krokodyle nie są "żywymi skamieniałościami", które nie zmieniły się od czasów dinozaurów. Ewoluowały tak samo dynamicznie jak każda inna grupa - powiedział paleontolog Christopher Brochu.



Bazując na skamieniałościach, D.riograndensis i D.hatcheri spędzali dni na polowaniu na dinozaury na zachodzie Ameryki Północnej - od Montany po północny Meksyk. Tymczasem D.schwimmeri mieszkał wzdłuż wybrzeża Atlantyku, między New Jersey a Mississippi. Niezależnie od gatunku, zwierzęta miały 10 m długości.

