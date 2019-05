Krocionóg sprzed 99 mln lat

Naukowcy odkryli okaz doskonale zachowanego krocionoga (rodzina wijów) zamrożonego w bursztynie.

Zdjęcie Burmanopetalum inexpectatum /materiały prasowe

Organizm nazwany Burmanopetalum inexpectatum mierzy 8,2 mm długości i został odkryty w Mjanmie. Jest tak wyjątkowy, że konieczne było przeszukanie drzewa genealogicznego krocionogów. Okaz żył ok. 99 mln lat temu, w kredzie, gdy po powierzchni naszej planety kroczyły dinozaury.



Odkryty okaz jest pierwszą skamieniałością krocionoga należącego do rzędu Callipodida. Jest mniejszy niż jakiekolwiek okazy znalezione do tej pory. To rzuca nowe światło na rząd Callipodida i sugeruje, że ta grupa stawonogów musiała ewoluować co najmniej 100 mln lat temu.



Do zbadania Burmanopetalum inexpectatum naukowcy wykorzystali mikroskopię rentgenowską 3D, która pozwoliła przyjrzeć się szczegółom anatomicznym krocionoga z ogromną precyzją. Bursztyn pozwolił zachować cechy, które w przypadku zwykłych skamieniałości zostałyby utracone.