Bez pilnej interwencji władz rządowych, koale wyginą w Nowej Południowej Walii przed rokiem 2050. Wszystko przez działalność człowieka.

Zdjęcie Koale w opałach /123RF/PICSEL

Nowa Południowa Walia to najbardziej zaludniony stan Australii, który leży w południowej części kraju. Największym zagrożeniem dla populacji koali w tym stanie jest utrata siedlisk spowodowana działalnością człowieka.

- Musi nastąpić znaczny wzrost liczebności siedlisk koali chronionych przed wyrębem, wydobyciem i rozwojem urbanistycznym - powiedziała Cate Faehrmann, przewodnicząca komisji, która opracowała raport dotyczący kondycji koali.



Zwierzęta były w poważnych tarapatach przed sezonem pożarów buszu, które zabiły łącznie ok. 5000 koali. Teraz jest jeszcze gorzej. Wpływ na stan rzeczy mają zmiany klimatyczne, które wpływają na jakość pożywienia i siedliska torbaczy.



Spragnione koale nie są w stanie uzyskać odpowiedniej wilgotności z liści drzew eukaliptusów, więc poszukują alternatywnych źródeł. Tak trafiają do ludzkich ogródków.



NSW Koala Strategy, której celem jest ochrona koali, jest przestarzała i nieskuteczna. Na wolności obecnie żyje ok. 36 000 koali.