Jajo wielkości człowieka wypełnione młodymi kałamarnicami

Trzej nurkowie natrafili na dryfujące jajo wypełnione młodymi kałamarnicami. Było ono wielkości dorosłego człowieka.

Zdjęcie Wielkie jajo wypełnione młodym kałamarnicami. Fot. Caters Clips /materiały prasowe

Wielkie jajo zostało uchwycone na materiale wideo i udostępnione na YouTube przez Ronalda Raascha, norweskiego nurka ze statku REV Ocean. Widać na nim, jak nurek powoli okrąża kulistą, galaretowatą membranę z ciemną masą zawieszoną wewnątrz.



Odkrycia dokonano podczas misji badawczej mającej na celu namierzenie zatopionego wraku okrętu z okresu II wojny światowej w Ørstafjorden w Norwegii, około 200 m od wybrzeża. Jajo kałamarnicy odkryto na głębokości ok. 55 m, swobodnie dryfujące w wodzie.



Raasch opisał je jako blekksprutgeleball, czyli po norwesku "kałamarnicę żelową". Halldis Ringvold, badacz ze Sea Snack Norway i lider projektu Huge Spheres zauważył dziesiątki podobnych struktur w wodach Norwegii, Hiszpanii, Francji i Włoch.



Jajo prawdopodobnie należy do gatunku Illex coindetii. Rozwój embrionalny tej kałamarnicy trwa 10-14 dni, więc natrafienie na tak niezwykłe znalezisko należy nazwać ogromnym szczęściem.



Pojedynczy osobnik ma ok. 0,2 cm średnicy, kiedy jest gotowy do wyklucia, a samice od 50 do 200 tys. osobników zawieszonych w specjalnym kokonie. Do prawidłowego rozwoju kałamarnic ważna jest także temperatura wody, która nie powinna przekraczać 15oC.



Kałamarnica krótkopłetwa (Illex illecebrosus) jest częścią grupy Oegopsina zawierającej ponad 220 gatunków głowonogów.