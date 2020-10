Golce piaskowe są agresywniejsze, niż nam się wydawało

Naukowcy dokonali niezwykłego odkrycia dotyczącego golców piaskowych - zwierząt, które do tej pory były uważane za spokojne i przyjazne.

Zdjęcie Golec piaskowy /123RF/PICSEL

Golce piaskowe od dawna są uważane za zwierzęta przyjazne, będąc jednym z niewielu gatunków ssaków żyjących w koloniach eusocjalnych. Porównuje się je do pszczół, gdyż golce tworzą kolonie składające się z wielu robotnic i jednej królowej służącej do reprodukcji. Nowe badania opublikowane w "Journal of Zoology" zwróciły uwagę na mniej przyjazne zachowania golców. Stwierdzono, że niektóre kolonie zwierząt mogą atakować swoich sąsiadów, a nawet porywać ich młode.

Zespół uczonych z Uniwersytetu Waszyngtońskiego pod kierownictwem Stana Braude'a zauważył nietypowe zachowania wśród golców już na początku lat 90. ubiegłego wieku. Bez wystarczających danych genetycznych, które potwierdziłyby obserwacje, naukowcy nie byli w stanie zweryfikować tych rewelacji.



Teraz uczeni przyjrzeli się 26 koloniom golców piaskowych, które rozszerzały swoje terytoria poprzez zajmowanie sąsiednich gniazd. Po jakimś czasie zauważono, że królowa miała rany na twarzy. Lojalne robotnice nigdy nie zaatakowałyby swojej królowej, dlatego naukowcy wywnioskowali, że rany były wskaźnikiem ataku przez inną kolonię. Oznaczono golce z dwóch kolonii i sprawdzono zachowania zwierząt po roku.



Zdjęcie Golec piaskowy. Fot. Roman Klementschitz / Wikipedia

Wykorzystując nowe technologie, uczeni odkryli, że część golców w jednej kolonii wywodziła się z kolonii sąsiedniej. Zwierzęta zostały porwane jako młode. "Zakładnicy" zostali całkowicie zintegrowani z nową kolonią - byli traktowani jak zwykli robotnicy, a nie niewolnicy.



To pierwsze takie obserwacje dotyczące agresywnych zachowań golców piaskowych. Nie wiadomo, czy zwierzęta te nie skrywają jeszcze jakichś tajemnic.