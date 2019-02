Gigantyczna pszczoła jednak istnieje

​Naukowcy odkryli na nowo gatunek gigantycznej pszczoły Megachile pluto, której nie widziano na wolności od ponad trzech dekad.

Megachile pluto zwana także gigantyczną pszczołą Wallace'a to największy na świecie gatunek pszczoły. Przez wiele lat był uważany za wymarły, ale niedawno udało się znaleźć i sfilmować żywą samicę. Ciało owada może osiągać 4 cm długości, a rozpiętość skrzydeł przekraczać nawet 6 cm.

Grupa naukowców dopiero niedawno odkryła żywą samicę w aktywnym kopcu termitów na wysokości 2,5 m nad ziemią.



- Czymś niesamowitym było zobaczyć tego "latającego buldoga", tym bardziej, że uważaliśmy, że wszystkie osobniki już wyginęły - powiedział Clay Bolt, który zrobił pierwsze zdjęcie pszczoły.

Wraz z Eli Wyman spędzili oni wiele lat na poszukiwaniu idealnego środowiska do obserwacji gigantycznych pszczół. Przez wiele lat uważano je za wymarłe, ale niektórzy naukowcy uważali, że nadal mogą gdzieś skrywać się aktywne osobniki. Najnowsze obserwacje to potwierdziły.



Biolodzy twierdzą, że dzikie lasy na całym świecie wciąż mogą skrywać wiele gatunków zwierząt, które są powszechnie uważane za wymarłe. Ogromnym problemem jest postępujące wylesienie - w latach 2001-2017 utracono aż 15 proc. lasów Indonezji w wyniku tego procesu. To może doprowadzić w przyszłości do katastrofy ekologicznej wywołanej wymieraniem owadów.