Pszczoły zapylają około 1/3 wszystkich upraw, które spożywamy i pomagają wspierać ekosystemy na całym świecie. Owady te mają jednak problem z chorobą powodującą masowe wymieranie całych kolonii. Na szczęście już wkrótce mogą pomóc im genetycznie zmodyfikowane bakterie.

Zdjęcie Jest ratunek dla pszczół - genetycznie modyfikowane bakterie mikroflory jelitowej /123RF/PICSEL

Zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej (CCD) jest zespołem chorobowym występującym masowo w koloniach pszczoły miodnej, objawiającym się gwałtownym i masowym ubytkiem pszczół lotnych poza ulem, a w konsekwencji ginięciem większości chorych rodzin. Od 2003 r. w Europie i Ameryce Północnej odnotowuje się poważne straty wśród rodzin pszczelich. Naukowcy nie wiedzą, jaka jest przyczyna CCD. Niektóre badania wskazują na konkretną klasę pestycydów zwaną neonikotynoidamii, chociaż prawdopodobnie w grę wchodzi wiele czynników.



CCD stało się problemem po raz pierwszy, gdy rozpowszechniły się roztocza Varroa, głównie dzięki światowego handlowi europejskimi pszczołami miodnymi, który doprowadził do kontaktu z azjatyckimi pasożytami. Początkowo zakładano, że roztocza po prostu wysysają krew pszczół, choć później wykazano, że przekazują także śmiertelnego wirusa zdeformowanych skrzydeł.



Naukowcom udało się zmodyfikować genetycznie bakterie jelitowe pszczół miodnych, aby chronić je zarówno przed roztoczem Varroa, jak i wirusem zdeformowanych skrzydeł. Wstępne wyniki testów są bardzo obiecujące.



Okazało się, że pszczoły ze zmodyfikowanymi bakteriami miały o 36,5 proc. większe szanse na przeżycie z patogenem przez 10 dni niż owady z niezmienioną mikroflorą. Naukowcy poszli krok dalej i zmodyfikowali inny szczep bakterii, który miał na celu wywołanie śmiertelnej odpowiedzi immunologicznej u roztocza Varroa. Pasożyty potraktowane tą bakterią były o 70 proc. bardziej narażone na śmierć w ciągu 10 dni w porównaniu do tych, u których nie przeprowadzono zabiegu.



To pierwszy raz, gdy za pomocą modyfikacji genetycznej bakterii, udało się poprawić kondycję pszczół.