Kiedy Huang Yu dowiedziała się o śmierci swojego 2,5-letniego kota o imieniu Garlic, wiedziała, że chce kolejnego, ale dokładnie takiego samego. Postanowiła sklonować swojego milusińskiego. Tak powstał Garlic 2.0, pierwszy sklonowany kot na świecie.

Zdjęcie Garlic 2.0 /Fot. Sinogene /materiały prasowe

Sinogene to firma zajmująca się klonowaniem zwierząt domowych. Na swoim koncie ma już ponad 40 psów, w tym jednego policyjnego. Techniki klonowania komórek somatycznych zwierząt są stosunkowo nową techniką, ale wciąż napotykają na wiele przeciwności. Z tego powodu do tej pory nie udawało się sklonować kota.



- Cechy reprodukcyjne i fizjologiczne kotów różnią się od cech większości zwierząt. Koty nie są spontanicznymi zwierzętami owulacyjnymi, a takimi, u których owulacja jest wywoływana. Ich cykl reprodukcyjny jest szczególny, a techniki klonowania trudne. Ta operacja jest jednym z niewielu udanych przypadków na śwecie, przybliżającym Chiny do liderów klonowania - powiedział lekarz weterynarii Shi Zhensheng.



Po prawie roku wysiłku naukowcom udało się przenieść zarodek do ciała kota-surogatki, który nosił rozwijający się płód przez 66 dni. Garlic 2.0 urodził się 21 lipca 2019 r. w wyniku porodu naturalnego. Ma kod genetyczny w całości zapożyczony z komórek somatycznych Garlica. Zwierzę jest w dobrej kondycji fizycznej i zachowuje się normalnie.



Operacja kosztowała 250 000 juanów, czyli blisko 140 000 zł.



W ubiegłym roku chińscy biolodzy z powodzeniem sklonowali dwa makaki, które stały się pierwszymi prawdziwymi klonami naczelnych.