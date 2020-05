Dzięki Twitterowi odkryto nowy gatunek pasożytniczego grzyba

​Odkryto nowy gatunek pasożytniczego grzyba dzięki zdjęciu opublikowanemu na Twitterze.

Zdjęcie Troglomyces twitteri /materiały prasowe

Biolog Anna Sofia Reboleira natknęła się na zdjęcie północnoamerykańskiego dwuparaca (gromady stawonogów) z gatunku Cambala annulate z Ohio. Zauważyła na nim maleńkie punkty umieszczone na głowie zwierzęcia.

- Na głowie zwierzęcia zobaczyłam coś wyglądającego jak grzyby. Do tego czasu, na amerykańskich dwuparcach nie widziano czegoś podobnego. Skonsultowałam to z kolegą i pokazałam mu zdjęcie. Wtedy zeszliśmy do kolekcji muzeum i zaczęliśmy kopać - powiedziała Anna Sofia Reboleira.



Aby ustalić, czym były malutkie punkty na głowie zwierzęcia, naukowcy przeszukali kolekcję amerykańskich przedstawicieli dwuparców z Muzeum Historii Naturalnej Uniwersytetu w Kopenhadze. Odkryli kilka podobnych grzybów na innych dwuparcach.



Głębsza analiza wykazała, ze organizm ten reprezentuje nieznany wcześniej gatunek Laboulbeniales, rzędu ok. 2200 gatunków wysoko wyspecjalizowanych pasożytniczych grzybów, które żyją na owadach, pajęczakach i stonogach. Niewiele wiadomo na ich temat, ponieważ małe rozmiary utrudniają badania i izolację DNA. Organizmy z gatunku Laboulbeniales spędzają całe swoje życie na żywicielu, przebijając jego zewnętrzną skorupę specjalnym organem ssącym, którym też pobierają pożywienie.

Zdjęcie Troglomyces twitteri z niezwykłą "przyssawką" (strzałki na E, F) / materiały prasowe

Naukowcy znają co najmniej 30 gatunków grzybów, które przyczepiają się do żywicieli w podobny sposób, a większość z nich została odkryta w ciągu ostatniej dekady. Nowo odkryty organizm został nazwany Troglomyces twitteri (nazwa pochodzi od Twittera) i został opisany w czasopiśmie "MycoKeys".



- O ile nam wiadomo, jest to pierwszy raz, kiedy nowy gatunek został odkryty na Twitterze. Podkreśla to znaczenie tej platformy do dzielenia się badaniami - a tym samym dla osiągania nowych wyników. Mam nadzieję, że zmotywuje to profesjonalnych i amatorskich badaczy do dzielenia się większą ilością danych za pośrednictwem mediów społecznościowych - powiedziała Anna Sofia Reboleira.