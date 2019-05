Dorosłe postacie kryzelnic są jak duchy

Kryzelnice wciąż zaskakują biologów morskich. Mimo iż dobrze znamy ich postaci larwalne, to niewiele wiemy o formach dorosłych.

Zdjęcie Tak wygląda larwa kryzelnicy /materiały prasowe

Kryzelnice to typ niewielkich morskich bezkręgowców obdarzonych charakterystycznym fałdem otaczającym otwór gębowy, na którym znajdują się dwa rzędy czułków zwiniętych w kształt kryzy - stąd ich nazwa. Ten typ aparatu nazywa się lofoforem. Za jego pomocą kryzelnice naganiają morski fitoplankton, który stanowi ich pokarm. Są to dość powszechnie występujące zwierzęta morskie, nie odgrywające jednak kluczowej roli ekologicznej.

Larwy kryzelnic wyglądają jak przybysze z innej planety, z żółtymi lub różowymi plamami pigmentu na przezroczystym ciele. Wraz z wiekiem opadają na dno morskie i przeobrażają się w postać dorosłą. Te pozostają jednak tajemnicą dla naukowców.



Dorosłe kryzelnice są zwierzętami o kształtach robaków, które są filtratorami i zaczepiają się o skały skąd pobierają pokarm. Są bardzo trudne do obserwacji. W nowo opublikowanym artykule w "Invertebrate Biology" naukowcy z Instytutu Smithsona opisali próby związane z badaniami tych organizmów u wybrzeży Panamy.



Do tej pory na świecie występuje 15 znanych gatunków kryzelnic. Połączenie ich larw z postaciami dorosłymi było do tej pory bardzo trudne.



Naukowcy zebrali ponad 50 larw kryzelnic z wód wokół Panamy (23 z Pacyfiku i 29 z Atlantyku) i przeprowadzili ich analizę genetyczną. Wyróżniono spośród nich 7 gatunków, z których żaden nie był wcześniej częścią GenBanku, globalnej kolekcji DNA ponad 300 000 organizmów. Dorosłe postaci tych kryzelnic zachowują się jak duchy.



- Z powodu tajemniczego stylu życia kryzelnic, możemy nigdy nie być w stanie namierzyć ich postaci dorosłych - powiedział Michael J. Boyle, współautor badań.