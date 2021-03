Dlaczego nosorożce są przewożone do góry nogami przez helikoptery?

Najwygodniejszym sposobem na przetransportowanie nosorożca jest helikopter, zwierze musi być przewożone... do góry nogami. Ta metoda transportu sprawdza się najlepiej przy przenoszeniu zwierząt z miejsca na miejsce - czytamy w "Journal of Wildlife Diseases".

Zdjęcie Proces transportu nosorożca fot. Cornell University /materiał zewnętrzny

Czarne nosorożce, to krytycznie zagrożony gatunek pochodzący ze wschodniej i południowej Afryki. Zwierzęta są często przemieszczane w ramach krytycznych działań na rzecz ochrony gatunku przed wyginięciem. Ekolodzy rozmieszczają osobniki w różnych siedliskach, aby mieszać pulę genów i chronić nosorożce przed kłusownikami. Chociaż ciężarówki są pierwszą opcją do transportu, to nosorożce najwygodniej transportuje się do góry nogami za pomocą helikopterów.

Typowe podejście do transportu powietrznego polega na umieszczeniu nosorożca na boku, na noszach. Nowe badanie opublikowane w Journal of Wildlife Diseases dowodzi, że zawieszenie nosorożców do góry nogami może być zdrowszym i mniej stresującym sposobem na transport.

Ministerstwo Środowiska i Turystyki afrykańskiej Namibii badało, w jaki sposób 12 czarnych nosorożców zareagowało na znieczulenie w dwóch różnych pozycjach. Po uspokojeniu za pomocą opioidów, niektóre ze zwierząt zareagowały dobrze na nową metodę transportu. Co ciekawe, procesy fizjologiczne zwierzęcia były lepsze w kontekście transportu do góry nogami, aniżeli przy transporcie na boku.

Zdjęcie Proces transportu nosorożca. fot. Cornell University / materiał zewnętrzny

Warto zaznaczyć, że obie metody transportu mogą być dla nosorożca dość stresującym doświadczeniem. W obu pozycjach wszystkie nosorożce borykały się z brakiem tlenu we krwi, a sam proces wpłynął na działanie ich płuc.

Następnym krokiem w badaniach jest wydłużenie czasu, w którym badane nosorożce będą zawieszone do góry nogami. Wszystko to w celu opracowania nowych metod transportu.

