​Czy zwierzęta mogą przewidywać trzęsienia ziemi?

Niektóre zwierzęta dysponują "szóstym zmysłem" i mogą wykrywać nadchodzące trzęsienia ziemi. Jak to możliwe?

Zdjęcie Czy krowy mogą wykrywać trzęsienia ziemi? /123RF/PICSEL

Pomysł, że zwierzęta mogą przewidywać trzęsienia ziemi pochodzi z 373 r. p.n.e., kiedy to grecki historyk Tukidydes napisał o szczurach, wężach, psach i łasicach uciekających z miasta Helike na kilka dni przed katastrofalnym trzęsieniem ziemi. We współczesnym świecie wciąż istnieją anegdoty o osobliwych zachowaniach zwierząt godziny, a nawet dni przed trzęsieniem ziemi. Podczas gdy większość z nich nie jest potwierdzona naukowo, międzynarodowy zespół badawczy postanowił sprawdzić, czy niektóre zwierzęta hodowlane faktycznie mogą posłużyć jako system wczesnego ostrzegania przed katastrofą.

Reklama

W ramach eksperymentu, uczeni skupili się na obszarze podatnym na trzęsienia ziemi w północnych Włoszech. Podłączyli czujniki do sześciu krów, pięciu owiec i dwóch psów, znanych ze swojego "szóstego zmysłu" i rejestrowali ich ruchy w ciągu kilku miesięcy. Naukowcy nagrywali także wszelkie nietypowe zachowania zwierząt.



- W ten sposób mamy pewność, że nie tylko ustalamy korelacje wstecznie, ale także, że naprawdę dysponujemy modelem, który można wykorzystać do przewidywania katastrof - powiedział Martin Wikelski, dyrektor Instytutu Zachowania Zwierząt Maksa Plancka w Niemczech i współautor badania opublikowanego w "Ethology".



Na podstawie danych o aktywności zwierząt zebranych przez czujniki, Wikelski i jego zespół odkryli niezwykłe wzorce zachowań do 20 godzin przed trzęsieniem ziemi. W rzeczywistości, im bliżej zwierząt było epicentrum trzęsienia ziemi, tym wcześniej rozpoczęło się ich niespokojne zachowanie.



Zdjęcie W wielu kultura i wierzeniach "trzecie oko" oznaczało zdolność widzenia rzeczy, które nie ujrzą inni - czy zwierzęta mają takie "trzecie oko"? / 123RF/PICSEL

Nikt nie może jeszcze wiarygodnie przewidzieć, kiedy i gdzie nastąpi trzęsienie ziemi, po części dlatego, że sejsmolodzy nie mogą znaleźć żadnych sygnałów z wnętrza planety, które konsekwentnie poprzedzają trzęsienie. Dlatego właśnie tym bardziej niejasne jest, w jaki sposób zwierzęta mogłyby "przewidywać" trzęsienia ziemi. Niektórzy sugerują, że zwierzęta używają futra do wyczucia jonizacji powietrza, spowodowanej zwiększonym ciśnieniem skał w strefach trzęsienia ziemi; inni uważają, że zwierzęta mogą wyczuć zapach gazów uwalnianych z kryształów kwarcu przed katastrofami. Ale to tylko domysły.



Nowe badania potwierdziły, że faktycznie "coś" jest na rzeczy, a niektóre zwierzęta mogą dysponować "szóstym zmysłem".