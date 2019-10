Chrząszcz nazwany po Grecie Thunberg

Nowo odkryty gatunek chrząszcza został nazwany po Grecie Thunberg, nastoletniej aktywistce, która nawołuje do walki ze zmianami klimatu wynikającymi z działalności człowieka. Czułki na głowie chrząszcza przypominały odkrywcy charakterystyczne warkocze Grety.

Zdjęcie Nelloptodes gretae /materiały prasowe

Nowy gatunek został opisany w "Entomologist’s Monthly Magazine". Został odkryty w Kenii w latach 60. ubiegłego wieku przez Williama C. Blocka, który podarował swoją kolekcję Muzeum Historii Naturalnej w 1978 r. Od tego czasu chrząszcze ukrywały się wśród milionów innych stworzeń.



Dopiero teraz na chrząszcza natrafił dr Michael Darby z londyńskiego Muzeum Historii Naturalnej. Szczegółowo przeanalizował i zidentyfikował nowy gatunek. Nazwał go Nelloptodes gretae.



- Wybrałem taką nazwę gatunkową, gdyż jestem pełen podziwu dla działań młodej ekoaktywistki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. Myślę, że to ważne w celu poszerzenia świadomości ekologicznej - powiedział dr Michael Darby.



Nelloptodes gretae to niewielki owad. Ma mniej niż milimetr długości i należy do rodziny, która obejmuje jedne z najmniejszych chrząszczy na świecie. Nie ma ani oczu, ani skrzydeł i zazwyczaj ukrywa się gdzieś w glebie lub pod liśćmi.



Z powodu zmian klimatycznych możemy stracić nawet milion gatunków zwierząt. Prawdopodobnie wiele z nich zniknęło, a my nie mamy o tym pojęcia.