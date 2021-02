4-latka poszła z ojcem na plażę – przypadkiem dokonała wyjątkowego odkrycia

​Pewna czteroletnia dziewczynka w Walii była na plaży ze swoim ojcem i psem, gdy odkryła niezwykle dobrze zachowany odcisk stopy dinozaura. Paleontolodzy z całego świata są podekscytowani tym znaleziskiem.

Zdjęcie Naukowcy nie mają pewności, jaki gatunek dinozaura pozostawił ten odcisk /materiały prasowe

4-letnia Lily Wilder dokonała odkrycia w pobliżu Bendricks Bay w południowej Walii. Dziewczynka zauważyła odcisk stopy na niewysokiej skale na wysokości swoich ramion. Uważa się, że odcisk został pozostawiony ok. 220 mln lat temu.

Lily wraz ojcem zrobili zdjęcie odcisku stopy i podzielili się nim z rodziną. Początkowo nie byli świadomi wartości odkrycia. Babcia zachęciła ich do kontaktu z lokalnymi ekspertami w celu przeprowadzenia dalszych badań.



Naukowcy twierdzą, że nie da się dokładnie określić, jaki gatunek dinozaura pozostawił odcisk stopy, który mierzy blisko 10 cm długości. Wierzą jednak, że dinozaur, który zostawił odcisk stopy, prawdopodobnie miał około 75 cm wysokości i około 2,5 m długości długości. Uczeni twierdzą, że było to smukłe stworzenie z ogonem, które chodziło na dwóch tylnych nogach i polowało na inne małe zwierzęta i owady.



Odcisk łapy może pomóc naukowcom dowiedzieć się więcej o tym, jak chodziły dinozaury. To, co jest tak ekscytujące w tym odcisku, to fakt, jak dobrze jest zachowany. Naukowcy twierdzą, że można zobaczyć każdy szczegół mięśni i gdzie są stawy w stopie. Podobne odciski stóp zostały odkryte w Stanach Zjednoczonych, ale w Walii nie ma skamieniałych kości, które mogłyby się z nimi równać.



Skamielina została bezpiecznie usunięta z terenu i zostanie przewieziona do Muzeum Narodowego w Cardiff.